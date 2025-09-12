Plan Perfecto | Capítulo 155 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto contamos con la visita de Julián Elfenbein quien reveló momentos desconocidos de Fiebre de Baile. Además, también revisamos los mejores bailes del próximo estelar de Chilevisión.
Emitido el 12/09/2025
En Plan Perfecto revisamos las declaraciones de Myriam Hernández sobre darle una nueva oportunidad al amor. Además, la impactante denuncia de Ariela Medeiros por una presunta agresión en su contra por parte de su pareja.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos el pronto retiro de los escenario de Paul Vásquez, El Flaco, y la reacción de Mauricio Medina de la noticia. Además, las imborrables actuaciones en temporadas anteriores de Fiebre de Baile.
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos la denuncia de La Sonora Palacios contra otras bandas que usan su nombre, además de un allanamiento policial a la casa de Jere Klein. Finalmente, chascarros imperdibles de Fiebre de Baile.
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto, revisamos el podcast de Diana Bolocco junto a su exesposo y Cristián Sánchez. Además, la denuncia que pesa sobre el "edificio viral" y los mejores videos de humor de Detrás Del Muro.
En una nueva edición de Plan Perfecto revisamos la polémica entre Claudio Bravo y Sammis Reyes que dividió las redes sociales. Además, siguen las repercusiones por los dichos de Juan David Rodríguez sobre su hijo que no quiere reconocer.
En una nueva edición de Plan Perfecto, Luis Jara visitó el programa para hablar de todo, tanto en su pasado como el presente artístico. Además, revisamos las razones por las que Álvaro Ballero se habría separado de su Ludmila.
En esta edición de Plan Perfecto revisamos la polémica entre clanes de payasos: Tachuela Grande golpeó a Microbio Caluga y desató una guerra en el rubro circense. Además, contamos con la visita de Julián Elfenbein y Leo Capriles.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos el nuevo conflicto entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo tras el quiebre de su amistad. Además, Titi García-Huidobro contó su paso por Infieles y su desconocida cita con Luis Miguel.