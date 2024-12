Guardia del Metro protagonizó tenso encontrón con “artista subterráneo”: “Anda a grabar a Maduro” - Chilevisión

Una persona, de nacionalidad extranjera, fue retirada de una estación por una supuesta evasión de pasaje del tren subterráneo. Sin embargo, el registro se intensifica cuando alega una presunta agresión.

Un usuario del Metro de Santiago protagonizó un tenso encontrón con guardias del tren subterráneo, luego que estos le quitaran un parlante y lo obligaran a salir de la estación.

A través de redes sociales, la persona, de nacionalidad extranjera, compartió una grabación del momento en que al menos cuatro vigilantes lo interceptan.

El video comienza con el usuario de Metro haciendo un efusivo reclamo, asegurando que supuestamente fue víctima de un empujón.

Según lo que se aprecia en el registro, los guardias le recriminaron una supuesta evasión del pasaje y le piden que lo vuelva a pagar.

"Me están empujando, ¿por qué me empujas? El parlante me lo están quitando, yo pagué mi pasaje, me lo están quitando a la fuerza", comenzó diciendo.

Sin embargo, al margen de eso, el sujeto continúa alegando sobre una supuesta agresión, que no se aprecia con claridad en la grabación.

"Acaba de quedar grabado que me acaban de empujar y yo no los he agredido en ningún momento. 300 mil personas lo van a ver", añadió, mirando hacia la cámara y dando a entender que se viralizaría en redes sociales.

Inmediatamente después, uno de los cuatro guardias que lo escolataba hasta la salida de la estación se hartó de la situación y le lanzó un comentario que indignó al hombre: "Anda a grabar a Maduro".

"Cállese la boca mejor" fue su respuesta, cuando, antes del fin del video, otro de los guardias le pide que se acerque a un panel para enseñarle las normas de seguridad y disciplina del tren subterráneo.

Eso sí, cabe señalar que el joven protagonista del video portaba un gran parlante y un micrófono y habría sido requerido cuando se aprestaba a cantar al interior del tren subterráneo. Algo que está prohibido.

