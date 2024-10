Mientras un joven se sacaba unas fotos, una de sus acompañantes fue víctima de un insólito robo. en pleno centro de Santiago.

Un fotógrafo conocido por realizar sesiones a transeúntes presenció un insólito robo en plena grabación en Barrio Lastarria, en la comuna de Santiago.

Se trata de Sergio Fajardo (@sergiofa_creations), quien se acercó a un joven que llamó su atención por su atuendo para sacarle una serie de fotografía.

"Vengo del sur y estoy fotografiando a personas destacables el día de hoy. No sé si te puedo hacer unas fotitos, son 30 segundos, no me demoro nada", partió diciendo el tiktoker en el video.

Tiktoker grabó robo en Barrio Lastarria

Mientras el joven se sacaba unas fotos, una de sus acompañantes se acercó para grabar el momento con su celular.

Sin embargo, en cosa de segundos, un sujeto en motocicleta atravesó la vereda y robó el celular de la amiga del hombre fotografiado.

Todo quedó registrado en el video del tiktoker, quien tras el asalto expresó: "¡No, hijo de tu mamá!".

Cabe mencionar que el ladrón llevaba puesta una chaqueta y una mochila de una conocida aplicación de delivery.

Revisa el video acá: