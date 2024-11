Tiktoker se volvió viral tras relatar encuentro con Raquel Argandoña: “Mi mente se fue en blanco” - Chilevisión

La influencer e historiadora Amanda Zurob comentó su encuentro con Argandoña en un evento. "Nunca pensé que la iba a conocer", afirmó.

Una conocida tiktoker chilena se hizo viral tras relatar su primer encuentro con Raquel Argandoña durante un evento privado.

El video fue publicado por Amanda Zurob, más conocida como Amandiz, quien se ha caracterizado por hablar sobre la historia de Chile y universal de una manera coloquial.

"¿A alguien más le pasa que cuando se saca una foto o habla con un famoso sale todo mal? La foto sale fea, tú sales fea, dices una hue... nada que ver", partió diciendo.

Bajo ese contexto, Amanda comentó su encuentro con Argandoña en una actividad en la que también estuvo presente Francisca García-Huidobro.

Tiktoker relató su encuentro con Raquel Argandoña

En el video, la joven historiadora aparece sentada al medio de ambas divas de la televisión. "Ignorando el hecho de que salgo pésimo, se mueren cómo fue el encuentro", señaló.

"Demasiado top el evento, me encantó", contó Zurob, detallando que en la actividad también vio a Kika Silva y Gonzalo Valenzuela.

"Cuando veo a la Raquel Argandoña digo 'no, hue..., no puede ser, la tengo que ir a saludar'", dijo la tiktoker.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que también aprovechó el momento para decirle una particular frase. "Le dije: 'Raquel, disculpa, pero tengo que decirte algo'. Y mi mente se fue en blanco", confesó.

"Lo único que salió de mi mente fue: eres lo más cercano a la Reina Isabel II que tenemos en Chile. Me mira y me dice: '¿cómo eso?'. Y yo 'no, es que tienes la elegancia de una monarca. De hecho, si Chile fuera una monarquía, tú serías nuestra reina'", le habría dicho.

Luego de esto, Raquel le respondió "oye... gracias". "Yo nunca pensé que las iba a conocer, estas mujeres son leyendas de la historia de Chile, están al mismo nivel que el Caleuche", concluyó la joven.

