Tiktoker se viralizó por insólita “traición” matrimonial: Duró 60 días casada - Chilevisión

Francisca Rodríguez reveló detalles de su fugaz matrimonio y qué detonó el quiebre entre ambos. Publicación que alcanzó más de 570 mil reproducciones en TikTok.

Una tiktoker se viralizó al confesar que duró 60 días casada tras descubrir una dolorosa "traición". Su historia conmovió a diversos usuarios de la plataforma y algunos compartieron relatos similares.

Se trata de Francisca Rodríguez, odontóloga y coach ontológico, quien explicó que tras cinco años pololeando y dos viviendo juntos, su relación se quebró por completo tras casarse.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Todo esto cambia al momento que firmamos ese papel", comenzó su relato en TikTok, registro que alcanzó más de 570 mil reproducciones.

Según detalló a LUN, su ex pareja era alguien a quien conocía desde hace muchos años: "No era una aventura de Tinder. Nos casamos por el civil pensando en la vida ideal, nos estábamos comprando una vivienda juntos".

Sin embargo, eso no evitó que su matrimonio se rompiera, sufriendo algunas consecuencias por aquella traición. "Me dejó una deuda que terminé recién el año pasado", comentó.

Prematuro desgaste

Francisca reveló que todo comenzó apenas comenzaron su luna de miel, tras celebrar su casamiento con un gran evento.

"Nos fuimos al día siguiente. Sentía que las cosas no estaban bien y tenía esa sensación desde antes, pero estábamos concentrados en el matrimonio", recordó la tiktoker.

"Al regresar, cuando volvimos a la vida normal, todo se sintió como su ya lleváramos 10 años casados, con la relación desgastada y la magia muerta", comentó.

Inesperada traición

Pese a sus sospechas de una infidelidad, su ex pareja le insistió en que no había alguien más. Posteriormente, ambos decidieron darse un tiempo e ir a terapia para retomar su buena relación.

"Viajé con una amiga y no me fui tranquila, pensaba '¿el matrimonio es esto?'. Quizás era una etapa inestable. Cuando volví el envió un correo preguntando cómo íbamos a separar los bienes. Yo no entendía nada, para mí el trauma más grande fue que nunca terminamos", relató.

Tiempo después, aún sin firmar los papeles del divorcio, se enteró por un familiar que su entonces marido publicó una foto feliz con otra mujer.

"Yo lo protegí siempre, pero me dolió que él me expusiera al subir esa foto porque nadie sabía lo que estaba pasando", explicó.

VER MÁS SOBRE VIRAL

Finalmente, reflexionó sobre esta compleja situación: "Él se esfumó de mi vida, cometió una traición y lo perdoné. No centré mi vida en hacer la suya imposible, sino en sanarme del duelo".

"Somos una sociedad que mantenemos relaciones amorosas, amistosas y laborales que no dejamos por el miedo al fracaso", concluyó.