Repartidor de delivery se hizo viral al revelar cuánto gana por día en Chile: “Me doy mis gustos” - Chilevisión

Más de un millón de reproducciones y 50 mil seguidores alcanza en TikTok un creador de contenidos venezolano conocido por relatar sus experiencias como migrante en nuestro país.

Se trata del usuario "chamochyno", quien trabaja como repartidor en una aplicación de delivery y que recientemente se hizo viral en la plataforma a causa de un video.

VER MÁS SOBRE VIRALES

En él, el motociclista explicó sus razones para no abandonar Chile y regresar a Venezuela, aún cuando varios de sus compatriotas, según dijo, han optado por hacerlo en busca de nuevos rumbos.

¿Familia, ustedes creen que yo me voy a ir de Chile, si yo aquí en Chile facturo 100, 80, 120 al día de delivery?", comenzó preguntando en el registro.

Tiktoker venezolano y su experiencia en Chile: "Me gusta el clima, me gusta la gente"

Chamochyno continuó y se deshizo en halagos para esta larga y angosta franja de tierra: "A mí me gusta el clima de Chile. Me gusta la gente. La gente me trata bien, me respetan, son cordiales”, añadió.