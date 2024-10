“Ese asadito nada que ver”: Presidente de mesa encendió parrilla en plena votación y se hizo viral - Chilevisión

El hilarante registro fue publicado en TikTok y se puede ver a un hombre cocinando un improvisado asado en una sandwichera. Los comentarios no tardaron en aparecer.

Un vocal de mesa en las elecciones 2024 no encontró nada mejor que hacer un asado en plena votación y el momento se volvió viral en redes sociales.

El hilarante registro fue publicado en TikTok y se puede ver a un hombre, quien es el presidente de mesa, cocinando un improvisado asado en una sandwichera.

Vocal hizo asado en plena votación

"El presidente de mesa se raja con asado", escribió el autor del video que se viralizó en la plataforma.

En las imágenes, se ve al sujeto en cuestión con la sandwichera en el suelo con pedazados de carne, a los cuales le está poniendo sal, mientras que a su alrededor hay electores sufragando.

"No puedo creer que hagan eso... sin papas mayo", "no te dan colación y tampoco te asignan un lugar para poder comer como corresponde", "me parece perfecto", "a mi nadie me arruinará mi domingo", fueron algunos de los comentarios.

En tanto que otros sostuvieron que "un chiste las votaciones", "como se les ocurre hacer eso... sin una chelita", "ese asadito ahí nada que ver" y "sin miedo al éxito".