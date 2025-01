“No lo podía creer”: Ana Sol Romero recibió lluvia de críticas al relatar su experiencia en colegio de EE.UU - Chilevisión

La comunicadora reveló que su hija fue sometida a una compleja operación que incluía una extensa recuperación, por lo que comparó los sistemas educativos de Chile y Estados Unidos.

Este jueves, Ana Sol Romero se hizo viral en redes sociales al publicar un video en Instagram donde compara el sistema educativo de Chile y Estados Unidos.

Esto, luego de que su hija mejor se sometiera a una cirugía de tendones por la cual tuvo que estar seis semanas enyesada y la misma cantidad de tiempo con una bota ortopédica.

"Estas son las cosas que me sorprenden gratamente de vivir aquí"

Al respecto, la comunicadora que vive en el condado de Broward, Florida, relató en su cuenta de Instagram que llamó al colegio, el cual enfatizó que era de carácter público y explicó la situación.

"Me dijeron que no me preocupara para nada, que ellos tenían todas las capacidades y posibilidades para tratar con este tipo de casos", aseguró Romero.

La esposa de Douglas detalló que los cambios incluían el bus escolar por uno especial y mostró los detalles en video, donde aparece una plataforma para sillas de ruedas. Además recalcó que es un servicio gratuito y público.

Además la cambiaron de clases para que no perdiera horas en educación física a una de teatro donde habían amigas de ella para favorecer la integración.

"Luego otra llamada para preguntarme si yo le permitía ir a un paseo de curso que ellos ya tenían organizado, y que ellos ya habían pedido este bus escolar especial para que ella también pudiera participar", comentó Ana Sol.

En esa misma línea, agregó: "Me preguntan si ella tenía alguna necesidad especial para ir al baño, para el tema del almuerzo, estar preparados y poder ayudarla en todo lo que necesitara".

Tras reconocer que "no lo podía creer", la comunicadora agregó que "estas son las cosas que me sorprenden gratamente de vivir aquí en Estados Unidos", sin embargo, su video recibió múltiples críticas de los seguidores.

"Excelente, pero nada es gratis. Todo se paga con los impuestos", "8 años en USA y en mi vida he visto esa preocupación", "No todas tus seguidoras vivimos en EE.UU así que no nos sirve tu reel" y "Si nos quieres sacar pica, no lo vas a lograr", son algunas de las respuestas de los usuarios.

