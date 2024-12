“No se me puede ir”: Douglas contó cómo conquistó a Ana Sol Romero tras 26 años casados - Chilevisión

La pareja lleva 26 años de casados en los que nunca han dejado de demostrar cuánto se preocupan por el otro, potenciando lo que al otro le falta y priorizando el tiempo de calidad en familia.

Douglas se sinceró y contó todos los detalles sobre cómo nació su relación con Ana Sol Romero, con quien está casado hace 26 años en donde tuvieron tres hijas, Julieta, Ema y Agustina.

Al respecto, el cantante que está radicado en Miami recordó que ambos se conocieron cuando él estaba en el apogeo de su carrera y ella trabajaba como periodista.

La historia de amor de Douglas y Ana Sol Romero

"La única vez que me aventé con una mujer fue con Ana Sol. 'No se me puede ir', pensé. La vi y me encantó. Fue una cuestión muy loca, que nunca me pasó: 'Es ella', pensé, 'la encontré, aquí está'. (Pero) No sabía cómo", sinceró Douglas en conversación con La Cuarta.

Asímismo reveló que invitó a todo su equipo de trabajo a comer para estar con ella, momento en que se acercó y le dijo: "¿Sabes? Me encantas, encontrarás que estoy loco, que a todas les digo lo mismo; piensa lo peor de mí, porque así te vas a ilusionar en vez de desilusionarte. Serás la abuela de mis nietos. Acuérdate".

"La encontré, era la persona del mundo para mí. Entre 7.000 millones de personas, tuve la fortuna de reconocerla", señaló el cantante, quien tuvo la oportunidad de migrar a México y rechazó la oferta debido a que la compañía musical no estaba de acuerdo con que estuviese en pareja.

En esa misma línea, Douglas confesó: "'Si tengo una polola, no voy a andar ocultándola, qué feo'. Lo decía y me generaba problemas con la compañía. No era tan chico cuando grabé, no era que pudieran hacer conmigo lo que quisieran".

Finalmente, Douglas sinceró que durante estos 26 años de matrimonio con Ana Sol Romero han complementado las falencias del otro y el cantante siempre destina tiempo para su esposa e hijas, por lo que nunca ha dejado de mostrar interés, lo que ha afianzado su matrimonio.