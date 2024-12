“No hay de tu talla”: Joven se viralizó al contar discriminación que vivió en conocida tienda - Chilevisión

La joven relató en TikTok su "pésima experiencia" en una tienda, donde al ingresar le dijeron que no habían cosas de su talla con solo mirarla.

Una joven chilena se viralizó al contar cómo fue discriminada en una conocida tienda ubicada en un mall en Viña del Mar.

La joven, identificada como "Ari" realtó en TikTok su "pésima experiencia" en la tienda, la cual no quiso nombrar, donde al ingresar le dijeron que no habían cosas de su talla con solo mirarla.

Joven se viralizó con potente reclamo

Según contó, estaba buscando una falda, por lo que decidió entrar a la tienda para "verla en persona".

"Entro y automáticamente saludo a las chicas que están trabajando y me dicen 'hola, no hay de tu talla'... y yo '¡qué!'", recordó.

"Es como 'no te pregunté por mi talla, tampoco la dije y por qué te metes en algo que no te he preguntado'... aparte, eso no se dice, eres pésima vendedora", reflexionó de manera interna.

"Si tú me hubieras preguntado '¿qué talla buscas? ¿Es para ti o para otra persona?'... ahí la actitud cambia totalmente", continuó.

En esa línea, contó que ella misma trabaja como vendedora, "tengo mucha experiencia en atención al cliente y no lo puedes tratar así".

"La pasé pésimo. Pésima experiencia (...) tu comentario está fuera de lugar. Ni siquiera le pregunté respecto a tal talla. Me miró y me dijo 'hola, no hay de tu talla'", contó.

Su video si viralizó y varios usuarios revelaron que vivieron situaciones parecidas en la presunta tienda aludida.