Influencer dominicana detalló 4 cosas que deberían ser patrimonio en Chile y armó debate - Chilevisión

Una mujer se volvió tendencia en redes sociales con un video en que alaba cuatro cosas que existen en nuestro país y que según ella "deberían ser patrimonio".

Milena Martínez es una influencer de Republica Dominicana que se volvió viral con un video en el que destaca cuatro elementos de la cultura chilena que "deberían ser patrimonio".

En su cuenta de Instagram, Martínez hizo una oda a artículos que son cotidianos en las cocinas de nuestro país.

Lo que debería ser patrimonio en Chile

"Cuatro cosas que debiesen ser patrimonio en Chile. Chilenos, ¿ustedes están conscientes de la magia que hay detrás de la parrillita para el pan y la marraqueta?", comienza haciendo mención al tostador.

Mientras, alaba al siempre bien ponderado tostador muestra cómo la mantequilla se derrite en una marraqueta recién tostada.

"Si usted, sea del país que sea, anda con la fantasía de que quiere ir a Francia a comer el mejor pan del mundo. No. El mejor pan del mundo está en Chile. Llámelo cómo usted quiera. Pan batido, marraqueta, hallulla, dobladita. Señor, el pan de Chile es otra cosa", continúa Milena.

De esta manera, el segundo elemento que debería "ser patrimonio" en su opinión es el pan que consumimos, en el formato que sea.

"Tengo una fantasía: Comerme un chimi, que es el sandwich tradicional de República Dominicana, en una marraqueta. Cuando eso pase, señor, yo creo que esa va a ser la combinación perfecta para la humanidad", da cuenta en el video la instagramer.

Luego, da paso a un tercer artículo que para ella merece la pena destacar: el merkén.

"Los otros países sabrán lo que se están perdiendo sin esto. Yo no puedo vivir sin esto. Si yo me fuera a la República Dominicana que tiene que llevar 3 cosas, me llevaría la parrillita, la marraqueta y el merkén", continúa el relato.

Finalmente, Milena comenta que el último objeto podría ser controversial, pero para ella merece estar en su lista.

"Yo sé que esto va a ser controversial. El Metro de Santiago. Yo escucho que los chilenos se quejan de que no es limpio, de que todavía no es muy eficiente, pero, chilenos, el metro le da 3 mil patadas a cualquier metro de esa ciudad que nosotros andamos idealizando, por ejemplo, Nueva York, París. Señores, el Metro de Santiago es una cosa que es Patrimonio de la Humanidad", señalan parte de sus dichos.

