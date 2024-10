El asqueroso método con el que le robaron a joven: Su relato se hizo viral - Chilevisión

La influencer fue de compras a un concurrido local y fue víctima de una repugnante maniobra para distraerla con el fin de robarle su teléfono celular.

Una joven argentina se volvió viral al relatar una asquerosa situación que vivió mientras estaba de compras, razón por la que terminó perdiendo su celular.

Renata Blasevich, una influencer y tiktoker trasandina, usó sus redes sociales para compartir un video donde detalló el método con el que le robaron.

VER MÁS SOBRE VIRALES“Me robaron de la forma más indigna posible. Resulta que yo necesitaba unas botas y hay una casa que a mí me encanta que estaba en Flores, de hecho me compré estas botas por 40 mil pesos. Igual las botas más caras de mi vida porque me terminaron robando el celular“, lanzó.

Según relató la joven, estaba a pasos del tren subterráneo cuando “veo que había mucha gente pero yo estoy acostumbrada a que haya gente en esa zona. Noto que mi mamá quedó alejada, todo esto con el diario del lunes me doy cuenta que nos separaron a propósito”.

El asqueroso método de robo

De acuerdo a lo que contó la influencer, todo comenzó a ponerse extraño cuando “una mina delante mío que caminaba muy lento y en un momento yo siento que me cae algo acá. Yo digo: me cag… una paloma”.

“Tenía mi bandolerita con el celular, cosa que nunca pasa, yo siempre el celular lo tengo en otro lado. Es un segundo que te descuidas y te afanan. Y yo no le di bola al escupitajo ni a la caca de paloma, lo que fuera”, reclamó.

El problema llegó cuando la persona que la había escupido hizo una nueva jugada para distraerla con la idea de que mire para atrás y pierda su móvil de vista.

“La que me escupió me toca y me dice ‘fijáte, mirá’ y se ve cuando yo levanto el brazo para mirarme, la de adelante que caminaba lento se da vuelta, me abre la bandolera y me saca el celular”, lamentó.

La joven fue enfática en que “no me di cuenta, cuando camino dos metros veo que estaba abierta la cartera”, e hizo un llamado a poner más atención a la hora de visitar el comercio.