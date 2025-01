El angustiante relato de tiktoker mexicana asaltada en Santiago: “Me siento tan estúpida” - Chilevisión

La influencer mexicana Andrea Moreno fue víctima de la delincuencia cuando se dirigía a un supermercado. "Me siento tan pendeja", afirmó en un video que se viralizó en TikTok.

Una tiktoker mexicana publicó un angustiante video en redes sociales tras ser víctima de la delincuencia a sólo días de llegar a Chile.

Se trata de Andrea Moreno, más conocida como Andru, quien ganó popularidad en TikTok tras crear el trend viral de la canción Miau del cantante chileno Young Cister.

Durante la jornada de este martes, la joven preocupó a sus seguidores al informar que sufrió el robo de su celular mientras se dirigía a un supermercado.

Angustiante relato de tiktoker mexicana asaltada en Santiago

A través de TikTok, la influencer grabó un video llorando tras ser asaltada por un motochorro. "Yo sé que muchos me lo decían, pero les juro que yo siempre me cuidaba mucho cuando grababa (videos)", partió diciendo.

"Fue tan estúpido. Iba al supermercado, traía el celular en la bolsa y literalmente lo saqué para ver si iba bien, estaba viendo la calle. Iba viendo y guardándolo", detalló.

En ese sentido, Andrea indicó que "venía muy pegada a la pared de la banqueta y en eso pasó una moto y me lo quitó. No sé en qué momento sucedió, ya estoy bloqueando todas mis cuentas, pero me siento tan estúpida".

"Me siento tan pendeja", agregó la joven en el video, generando cientos de comentarios en la red social.

Mira el video acá: