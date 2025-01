Tiktoker inglés se hace viral tras visitar Valparaíso: “No es un lugar agradable” - Chilevisión

El creador de contenido reveló haber visto a cinco personas orinando en la calle durante el día, situación que lo dejó shockeado.

El tiktoker Lloyd Brown pasó los últimos meses recorriendo los diferentes países de Sudamérica, incluido Chile. Sin embargo, tras recorrer Santiago, el creador de contenido llegó a Valparaíso y no pudo esconder su decepción con la ciudad porteña.

Según dio a conocer en sus redes sociales, el lugar no es como se muestra en TikTok, sino que se encontraría descuidado, con olor a orina e inseguro.

Tiktoker inglés en picada contra Valparaíso

"Esta es tu razón para no ir a Valparaíso en Chile", parte diciendo en un video que ya suma más de 24 mil reproducciones en TikTok.

En el video explica que "es importante resaltar cuando un lugar no es muy bueno", con énfasis en que "no es como se retrata en línea".

"El lugar es muy muy sucio, huele muy mal. Nunca había estado en un lugar donde simplemente apestara a pipí tanto como aquí (...) desde que estoy aquí he visto a cinco personas orinar en la calle a plena luz del día", relató.

Resaltando lo bueno, comentó que es un lugar "bastante genial y peculiar" con cosas buenas para los amantes del arte como, por ejemplo, el gran número de graffitis, no obstante, "recomiendo venir, pero solo por un día".

Siguiendo con las cosas negativas del lugar, agregó: "No hay respeto o aprecio por este lugar en absoluto (...) no es un lugar agradable para estar".

"Creo que muchas cosas de las que se recomiendan se basan en su historia y pasado, y ya no es así", reflexionó, agregando que "no creo que sea seguro estar aquí".

