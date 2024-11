“Así es el Disney de Chile”: Pareja de youtubers rioplatense quedó alucinada con Fantasilandia - Chilevisión

La pareja creadora del canal Vivir Viajando, que cuenta con 83 videos y un millón de personas suscritas, visitaron el concurrido parque de diversiones de Santiago.

Fantasilandia es uno de los parques de diversiones más modernos de Sudamérica y una parada obligada para turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Así fue el caso de los creadores del canal de YouTube Vivir Viajando, que cuenta con 83 videos y un millón de personas suscritas, estos son el uruguayo Fabri Lemus y la argentina Rochi Gago.

"Fantasilandia es el Disney de Chile"

La pareja comenzó el video recomendando comprar las entradas por internet, ya que es más cómodo y se logra tener un acceso directo, donde solo se valida un código QR.

"Estaba preocupada por los juegos de agua, pero esto de alquilar lockers por solo mil pesos está buenísimo para guardar las pertenencias", afirmó la mujer.

"Un dato importante, no hay entradas más caras para no hacer filas, igual justo. Hoy creo que no hay tanta gente para ser un parque tan grande", agregó Fabri.

La pareja se volvió "loca" con las montañas rusas, pero decidieron probar uno menos fuerte, como es el caso del Tren Minero. A pesar de ello, ambos gritaron -y mucho- en el mencionado juego, aunque temían que se les cayeran sus celulares.

Los otros juegos que visitaron fueron el Disco, Wild Mouse, Botes Chocadores, el Tsunami y Rapid River. También tuvieron un momento para descansar y destacaron las instalaciones y la comida, momento en que disfrutaron de un churrasco y una hamburguesa con papas fritas.

Por último, la pareja cerró con "la pasamos hermoso en Fantasilandia, nos encantó".