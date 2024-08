Anótalo: Conciertos, documentales, películas biográficas y mucho más en Paramount+ - Chilevisión

Disfruta una experiencia musical única con películas biográficas, documentales y conciertos que celebran a tus artistas favoritos en la plataforma de Paramount+.

Paramount está preparado para ofrecer una experiencia inigualable a los fanáticos de la música con su variada programación de películas biográficas, documentales, y conciertos especiales.

Desde la inspiradora historia de vida de Bob Marley hasta la icónica trayectoria de Elton John, pasando por emocionantes documentales sobre figuras legendarias como Sinéad O'Connor y el fenómeno pop Milli Vanilli, cada producción ofrece una perspectiva única sobre el mundo de la música.

Además, los espectaculares conciertos de artistas como Billy Joel, Lady Gaga y Tony Bennett llevarán la magia del escenario a la pantalla, proporcionando una experiencia inmersiva para todos los melómanos.

Descubre las historias detrás de tus artistas favoritos y sumérgete en una celebración de la música en su máxima expresión en la plataforma de Paramount+.

¿Qué tiene Paramount en su programación para fanáticos de la música?

Los fanáricos de la música van a poder disfrutar de un contenido que va desde películas biográficas, conciertos especiales y profundizar en la vida de sus artistas favoritos:

Películas Biográficas

Bob Marley: One Love: Un drama sobre la vida del legendario cantante Bob Marley, protagonizada por Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch. La película celebra su música y su legado de amor y unidad frente a la adversidad. Dirigoda por Reinaldo Marcus Green.

Rocketman: Musical británico que narra la vida del icónico músico Elton John, protagonizado por Taron Egerton y dirigido por Dexter Fletcher. La película explora su ascenso al estrellato y su lucha personal con una brillante puesta en escena.

Documentales

Madame X: Sigue la gira de la cantante Madonna en Lisboa, mostrando su concierto en el Coliseu dos Recreios. Dirigido por Ricardo Gomes y SKNX, el filme captura la esencia de su música y el espectáculo visual que acompaña su actuación.

Milli Vanilli: Narra la historia del dúo pop compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan, explorando su ascenso a la fama y la controversia que llevó a su caída. Incluye imágenes de archivo y entrevistas exclusivas que revelan la verdad detrás de su éxito efímero.

Nothing Compares: Se centra en la vida y carrera de Sinéad O'Connor, destacando los años de 1987 a 1993. Este documental explora su impacto cultural y cómo su personalidad rebelde la llevó a un conflicto con la industria musical.

June: Ofrece un vistazo a la vida de June Carter Cash, con entrevistas a familiares, amigos y admiradores. Dirigido por Kristen Vaurio y con la participación de Reese Witherspoon, el documental resalta su influencia en el mundo del espectáculo.

Let The Canary Sing: Sigue la carrera de Cyndi Lauper, desde su ascenso en la música pop hasta su impacto cultural. A través de entrevistas y material de archivo, el documental destaca su feminismo y activismo LGBTQ+ junto con su estilo único.

I'm Not Broken : Es un relato conmovedor de Melissa Etheridge sobre sanación y superación a través de la música. La pieza explora la conexión entre la cantante y un grupo de mujeres encarceladas, enfocándose en temas de adicción y recuperación.

Thriller 40: Celebra el aniversario del icónico álbum de Michael Jackson, Thriller. Este documental revisa la influencia del álbum en la cultura pop, con testimonios y análisis que subrayan su legado musical cuatro décadas después de su lanzamiento.

Motown: Fábrica de hits: Examina la creación de Motown en Detroit en 1958 y su evolución hasta su traslado a Los Ángeles. La película explora cómo este sello discográfico revolucionó la música pop y cambió la industria musical para siempre.

Examina la creación de Motown en Detroit en 1958 y su evolución hasta su traslado a Los Ángeles. La película explora cómo este sello discográfico revolucionó la música pop y cambió la industria musical para siempre. Lolla: The Story of Lollapalooza: Narra el nacimiento del icónico festival de música en el verano de 1991. Inicialmente una gira de despedida para Jane's Addiction, Lollapalooza se transformó en un movimiento cultural que dejó una marca indeleble en la música.

Kiss The Future: Documenta la resistencia de los ciudadanos de Sarajevo durante la Guerra de Bosnia y el papel de U2 al atraer la atención internacional hacia el conflicto. El documental destaca el impacto de la música en tiempos de crisis y la lucha por la libertad.

How Music Got Free: Explora la historia de Dell Glover, un trabajador que lideró la revolución de la piratería digital. Con la producción de Eminem y LeBron James, el documental revela cómo la música en línea transformó la industria musical y la distribución global.

Conciertos Especiales

Billy Joel en el Madison Square Garden: El concierto número 100 de Billy Joel en el Madison Square Garden celebra un récord histórico con una actuación especial junto a invitados como Jerry Seinfeld y Sting. Dirigido por Paul Dugdale, el evento captura la magia y el legado del legendario músico en este icónico recinto.

Lady Gaga y Tony Bennett en Radio City Music Hall: Este especial de televisión muestra las últimas presentaciones públicas de Tony Bennett, quien junto a Lady Gaga celebra su 95º cumpleaños con una serie de conciertos inolvidables en el Radio City Music Hall de Nueva York. Acompañados por una orquesta de 41 músicos, la pareja interpreta una selección de duetos y actuaciones en solitario que marcan el cierre de la carrera en vivo de Bennett.

Jojo Siwa’s D.R.E.A.M. Tour: JoJo Siwa regresa a su ciudad natal de Omaha, Nebraska, para una actuación llena de energía y sorpresas en su D.R.E.A.M. Tour. Este especial de una hora, dirigido por Alex Coletti, presenta conciertos en vivo y momentos emocionantes que capturan el espíritu y la magia del tour de JoJo, haciendo vibrar al público con su música y espectáculo.

Sigue la icónica serie Behind the Music

La icónica serie Behind The Music ofrece una mirada veloz y acuciosa sobre Bell Biv DeVoe, Trace Adkins y Wolfgang Van Halen, mientras se muestran los ya conocidos episodios remasterizados que profundizan en las vidas de 50 Cent, The Notorious B.I.G., y más.