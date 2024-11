Influencer impactó al revelar cuánto gana por fotos de sus pies en OnlyFans: "Me caí para atrás" - Chilevisión

Connie Möll retrató en Contigo en la Mañana el fenómeno que significa este tipo de fetiches en la plataforma. "Es como si pagaras por ver mi perfil de Instagram, pero no, es sólo para ver mi perfil de patas", dijo.

Las plataformas como OnlyFans y Arsmate suman cada vez más adeptos, tanto para crearse un perfil y vender contenido, como para consumir el mismo. Sin embargo, éste puede ser variado y no únicamente sexual.

Un ejemplo es Connie Möll, influencer que sólo sube fotos de sus pies. La creadora de contenido que tiene 291 mil seguidores en Instagram, retrató en Contigo en la Mañana el fenómeno que significa este tipo de fetiches en la plataforma, sorprendiéndose con lo que puede llegar a ganar en términos de dinero.

¿Qué fotos sube?

Según contó, fue hace aproximadamente un año que decidió crearse una cuenta en OnlyFans y comenzar a publicar imágenes de sus pies. Pero reveló que esta determinación surgió a raíz de diferentes peticiones de sus seguidores. "Yo ya llevo 11 años en redes sociales y siempre me llegaban mensajes de alguna persona pidiéndome fotos de mis pies. Hasta que se me ocurrió meter mis pies a OnlyFans y me caí para atrás. Dije 'esto le gustó a la gente'", relató en el matinal.

En concreto, la joven explicó que las ganancias se cifran dependiendo de la cantidad de suscriptores que tenga, y cada suscripción tiene un costo mensual de 20 dólares, es decir, aproximadamente 20 mil pesos chilenos. "Es como si pagaras por ver mi perfil de Instagram, pero no, es sólo para ver mi perfil de patas", dijo. Los contenidos en torno a sus extremidades, confesó, pueden ser muy variados y "extraños". Por ejemplo, mencionó que le han pedido fotos de sus pies "en el barro, sacando el cuerito, con espuma, el callo, el dedo chueco... todo".

¿Cuáles son las ganancias?

Finalmente, ante la consulta de JC Rodríguez, la influencer respondió la duda que todos y todas tienen: ¿Cuánto dinero obtiene por esto?

"¿Lo digo? Como dos mil hasta tres mil dólares (entre $2 a $3 millones)... y estoy empezando, llevo como un año", expuso Connie, asegurando que se demora menos de cinco minutos al día en tomar estas imágenes.