¿Hasta cuándo se podrán ver las auroras australes en Chile y dónde verlas? - Chilevisión

El fenómeno cautivó a los ciudadanos en localidades como Punta Arenas, Puerto Williams y Chiloé. Al respecto, la Red Geocientífica de Chile analizó las características de las tormentas geomagnéticas y explicó hasta cuándo se podrá ver en el cielo.

Este viernes, usuarios en redes sociales notificaron la presencia de un extraño fenómeno en el sur del país conocido como auroras australes en la región de Magallanes.

El suceso tiñó los cielos en tonalidades rosadas, similar a una aurora boreal, sin embargo, según explicó la Red Geocientífica de Chile este panorama ocurre debido a la tormenta geomagnética (G4) que produjo llamaradas que llegarán a la tierra, pudiendo afectar las comunicaciones.

¿Hasta cuándo se pueden ver las auroras australes?

A través de su cuenta de X, la Red Geocientífica de Chile señaló la mañana de este sábado que "se espera que durante esta tarde/noche, se produzcan nuevas auroras boreales y australes en latitudes en donde normalmente no se ven, similar a lo ocurrido durante la noche".

Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) señaló: "Se ha emitido el primer geomagnético G4 (Severo) desde 2005. La aurora de esta noche del 10 de mayo y mañana por la mañana, 11 de mayo, puede volverse visible en gran parte de la mitad norte de Estados Unidos, y posiblemente tan al sur como Alabama y el norte de California".

Así como el fenómeno puede apreciarse desde Estados Unidos, en Chile también se extenderá el tiempo en el que se hará visible en localidades como Punta Arenas, Puerto Williams e incluso en Chiloé, en la región de Los Lagos.

Revisa las publicaciones de X:

First G4 (Severe) geomagnetic since 2005 has been issued.



The aurora tonight (5/10) /tomorrow morning (5/11) may become visible over much of the northern half of the country, & possibly as far south as Alabama to northern California. https://t.co/upPlNYuNev@NWSSWPC @NWS pic.twitter.com/JTHmXtRKOc — NOAA (@NOAA) May 10, 2024