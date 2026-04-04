Programas Programación Señal en vivo
/

¿Se adelanta o se atrasa? Esta noche se realizará el cambio de hora en Chile

Cuando el reloj marque las 23:59, deberá retrasarse una hora, volviendo a las 23:00.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Esta noche, cuando den las 00:00 del domingo 5 de noviembre los relojes cambiarán oficialmente al horario de invierno en Chile continental, a escepción de la región de Magallanes y la Antártica.

Esto quiere decir que, ahora en las mañanas comenzará a amanecer alrededor de las 7 am, mientras que el anochecer se instalará pasadas las 18:00 horas, horario que irá descendiendo a medida que entramos al invierno, según el sitio web sunrise and sunset.

¿Se adelanta o se atrasa la hora?

Este sábado 4 de abril se realizará el cambio de hora en Chile. Cuando el reloj marque las 23:59, deberá retrasarse una hora, volviendo a las 23:00.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

Seguir en Seguir en