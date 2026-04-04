¿Se adelanta o se atrasa? Esta noche se realizará el cambio de hora en Chile
Cuando el reloj marque las 23:59, deberá retrasarse una hora, volviendo a las 23:00.
Esta noche, cuando den las 00:00 del domingo 5 de noviembre los relojes cambiarán oficialmente al horario de invierno en Chile continental, a escepción de la región de Magallanes y la Antártica.
Esto quiere decir que, ahora en las mañanas comenzará a amanecer alrededor de las 7 am, mientras que el anochecer se instalará pasadas las 18:00 horas, horario que irá descendiendo a medida que entramos al invierno, según el sitio web sunrise and sunset.
¿Se adelanta o se atrasa la hora?
En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.