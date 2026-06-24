Feria Laboral ofrece más de 2.500 oportunidades de trabajo: Revisa cargos, rubros y empresas a las que podrás postular

Para todos quienes estén cesantes: el evento se realizará en Santiago este jueves y es gratuito. Conoce acá cómo inscribirte para asistir.

La situación laboral en Chile ha generado preocupación tras las cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Durante el trimestre entre febrero y abril de 2026, la tasa de desempleo alcanzó el 9,1%, la cifra más alta desde junio de 2021.

En ese contexto, llega una nueva edición de la Feria Laboral Yapo.cl, que se realizará en Santiago este jueves 25 de junio, en el Hotel Cumbres Lastarria desde las 10:00 hasta las 16:00.

Este evento gratuito ofrecerá más de 2.500 vacantes en cargos operativos, administrativos, técnicos y profesionales, a quienes están buscando trabajo de manera activa.





Las oportunidades laborales disponibles serán en los rubros de seguridad, ventas, atención al cliente, servicios generales, logística, bancario, transporte y alimentación, de las siguientes compañías:

Aritzia

Adecco

Prosegur

Maclean

Manpowergroup

Niu Foods

McDonald

Workforce

Xinerlink

Grupo Alcansa

Activos Chile

Alianza Seguridad

Tur Bus

Además, la Feria Laboral Yapo.cl incluirá tres charlas de empleabilidad realizadas por Generation Chile, Adecco y Fundación Emplea, que se efectuarán entre las 11:00 y las 14:00.

Para todos aquellos que estén en busca de una oportunidad laboral y están interesados en asistir, deben inscribirse haciendo click acá.