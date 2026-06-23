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Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Pedro Aguirre Cerda y La Florida. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas horas del martes 23 de junio.
  • La Florida: Desde las 15:00 del martes 23 de junio hasta las 03:00 horas del miércoles 24.
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