Aguas Andinas anuncia extensos cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Pedro Aguirre Cerda y La Florida.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas horas del martes 23 de junio.