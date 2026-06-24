Aguas Andinas anuncia cortes de agua en comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde se extenderá por hasta 10 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Vitacura y Ñuñoa.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Vitacura: Desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 01:00 del jueves 25.