“El último romántico”: Yuhui se la jugó con divertida declaración hacia Karina en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Yuhui Lee se ha convertido en uno de los jugadores más queridos dentro de la casa de Gran Hermano Chile y ahora sorprendió con una declaración amorosa hacia Karina Jerez.

Sin embargo, todo se enmarcó dentro de una penitencia que el particpante debió cumplir, transformándose en un divertido momento en el encierro.

Yuhui Lee le "declaró su amor" a Karina Jerez

La escena ocurrió cuando estaban sentados en el sillón, momento en el que Yuhui se "declaró" ante Karina.

"Me da vergüenza hablar contigo una cosa...", comenzó Yuhui. "Me gustas mucho, porque siento que eres más guapa que todas", continuó.

Por su parte, Karina le agradeció con un fuerte abrazo y le dijo que "yo te hablo y tú no me respondes (...) gracias, tu también eres muy bonito... que tierno, pero no te pases rollos".

Yuhui continuó con su declaración y agregó que "me gusta mucho como eres... muy simpática, la más guapa de todas, quiero conocerte más".

Luego de eso y la risa de los presentes, a Karina le explicaron que todo se trató de una broma.

El momento generó reacciones en redes sociales, donde destacaron que Yuhui era "el último romántico" que queda en el planeta.