¿Y las deudas? Captan a Francisco Kaminski comprando joyas en mall capitalino con Camila Andrade - Chilevisión

Los registros generaron opiniones divididas debido a que Kaminski mantendría deudas que ascienden a los $20 millones de pesos y, además, Carla Jara reveló que también le debe dinero.

Usuarios en redes sociales masificaron una imagen que captó a Francisco Kaminski y Camila Andrade comprando en un reconocido centro comercial del sector oriente de Santiago.

La pareja fue tomada este domingo, horas antes de la entrevista que Kaminski entregó en Podemos Hablar, en la que no sólo confirmó su relación con Andrade, sino que también confesó estar enamorado y proyectarse con ella.

Las imágenes se suman al video que viralizó Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram durante la tarde del domingo, donde se les ve caminando juntos por la calle y que generó comentarios divididos en redes sociales, debido a las deudas que mantendría Francisco Kaminski.

La pareja estaba en un puesto de joyas, lo que fue ampliamente comentado en redes sociales tras las acusaciones que emitió Carla Jara este domingo, después de la entrevista de Kaminski en Podemos Hablar, donde señaló que él también le debe dinero.

El animador aseguró que Jara no pagó el viaje a Brasil y ella lo desmintió publicando pantallazos de millonarias transferencias destinadas a dichas vacaciones: "Espero que en algún momento me pague toda la plata que me debe, porque es mucha", concluyó Jara.

