¿Donde hubo fuego...? Confesión de Pamela Díaz sobre Jean Philippe Cretton desató reacciones - Chilevisión

"La Fiera" reaccionó a los recientes dichos del periodista, donde aseguró que se enamoró "perdidamente" de ella.

Pamela Díaz reaccionó a los recientes dichos de Jean Philippe Cretton, donde entregó detalles de su abrupto quiebre amoroso.

En conversación con Luis Jara, en el programa Al Piano con Lucho de TV+, Cretton fue consultado sobre la exposición mediática de su relación con Díaz.

"¿Qué viste en Pamela que tomaste la decisión de exponer algo que venía siendo de tan bajo perfil?", preguntó a Jara.

Ante esto, el periodista respondió: "Me enamoré nomás. Me enamoré perdidamente y, ante eso, no existía en mí mucho el juicio de 'va a pasar esto'".

Ola de reacciones tras dichos de Pamela Díaz

Pamela Díaz sorprendió al comentar una reciente publicación en Instagram que recogía las palabras de su ex pareja.

La modelo e influencer escribió "yo igual me enamoré", agregando un emoji enamorado y un corazón rojo.

El comentario generó una ola de comentarios como "eran una pareja muy linda", "se veían muy cómplices", "vuelvan entonces" y "ese huevito quiere sal", entre otros.

Cabe recordar que Cretton y Díaz formaron una de las parejas más emblemáticas del último tiempo en el espectáculo chileno.

Luego de compartir en el programa "La noche es nuestra" de Chilevisión, ambas figuras televisivas comenzaron una relación amorosa que terminó en junio de 2023.