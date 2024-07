El primer video de Camila Andrade como jugadora de Gran Hermano: “Se han dicho muchas cosas...” - Chilevisión

Junto a Patricio Esteffan, la comunicadora es uno de los primeros nombres confirmados de la nueva temporada del reality show. Mira acá su video de presentación.

Este jueves fue confirmada Camila Andrade como una de las primeras jugadoras que formará parte de la nueva temporada de Gran Hermano Chile.

Junto a Patricio Esteffan, la comunicadora se convirtió en uno de los primeros nombres revelados durante el programa Contigo en la Mañana.

Andrade llega al reality show como protagonista de una de las polémicas más grandes del último tiempo en la farándula chilena.

¿Quién es Camila Andrade?

De 31 años, Camila Andrade ha participado de numerosos programas de televisión, especialmente en espacios juveniles, donde se hizo conocida por su participación en Calle 7 y en el reality show Año Cero.

Además, la modelo ha sido ganadora de Miss Mundo Chile, representando al país en una competencia internacional de la misma categoría.

También fue conductora del espacio misceláneo Caja de Pandora, siendo su último proyecto en televisión antes de integrarse a Gran Hermano Chile.

Video de presentación de Camila Andrade

Durante el matinal de Chilevisión, Diana Bolocco, animadora oficial de Gran Hermano Chile, mostró el video de presentación de la ex Miss Mundo Chile.

"Hola a todos, soy Camila Andrade y sí, estoy pololeando", partió diciendo la animadora de televisión, junto a imágenes acompañada de Francisco Kaminski.

Asimismo, indicó que "se han dicho muchas cosas de mí en el último tiempo y a mí no me gustan para nada las polémicas, aunque no lo crean".

"Llevo 14 años trabajando en la televisión, pero honestamente creo que esto es lo más osado que he hecho", afirmó en el registro.

Mira el video acá: