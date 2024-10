¿Darán el consentimiento? Carlyn le hizo coqueta propuesta a Felipe en Gran Hermano - Chilevisión

Carlyn tiene intenciones de seguir conociendo a Felipe fuera de Gran Hermano y graficó con un curioso baile todo lo que podría pasar este sábado en Gran Hermano.

Carlyn reveló a sus compañeros de Gran Hermano que le hizo una sugerente propuesta a Felipe para este sábado e incluso tienen románticos planes al salir de la casa más famosa del mundo.

La jugadora invitó a Thompson a dormir juntos esta noche, lo que despertó las dudas de Michelle Carvalho sobre cómo funciona el consentimiento.

La coqueta propuesta de Carlyn a Felipe

Al respecto, Carlyn contestó que no deben entregarlo: "No, sólo si...el 'Cronchy-Cronchy, pero como no hay 'Cronchy-Cronchy...''", lo que desconcertó a Michelle, que no entendía de qué estaba hablando su compañera.

Pato preguntó a qué se refería y Carlyn bailó la canción del "Cronchy-Cronchy", que hace alusión a tener intimidad dentro del encierro y todos estallaron en carcajadas.

Yuhui admitió que no había entendido nada, lo que generó más risas, y luego Carlyn aseguró que sólo iban a besarse, sin embargo Michelle le pidió a su compañera que le enseñara a Pedro el baile del consentimiento.

"Igual está bueno", aseguró Astorga y cuando Carlyn lo hizo por segunda vez le gritó: ¡Pedro, haz el baile del 'Cronchy-Cronchy'!", sin embargo el sólo respondió: "Estás loca", mientras todos sus compañeros reían.

Finalmente, Carlyn reveló que al salir de la casa más famosa del mundo invitó a Felipe a comer a uno de sus restaurantes favoritos, dando a entender que seguirán conociéndose cuando Gran Hermano termine.

Revive el momento: