Vale Roth respondió a críticas por decisión sobre la crianza de su hija: “Es parte del proceso” - Chilevisión

La exgimnasta habló en sus redes sociales respecto a una nueva etapa que cumplirá su pequeña hija, donde además admitió que recibió varios comentarios negativos por su decisión.

Valentina Roth habló sobre la decisión que tomó respecto al futuro de su pequeña hija, con quien tuvo junto a su parjea Miguel de la Fuente.

La influencer constantemente transparenta con sus seguidores cómo ha experimentado la maternidad y, en esta oportunidad, reveló que que su primogénita tendrá su primer día en el jardín infantil.

"La Antonia entra al jardín mañana y no estoy para nada nerviosa, en serio. La Antonia se lleva muy bien con los otros niños y niñas. Le gusta, yo lo veo cuando vamos a los juegos", explicó la exgimnasta.

La ex integrante de Calle 7 también reveló que su hija compartió con otro niño mientras veían el partido de Universidad Católica contra Universidad de Chile.

"Estuvieron jugando todo el rato y súper bien. Entonces les hace bien el jardín", sentenció.

Vale Roth reveló críticas de algunos seguidores

Frente a la decisión que llevar a su hija al jardín, fueron varios los comentarios que le manifestaron que no era una buena idea. Críticas que Vale Roth decidió responder.

"Obvio que sí se enferman, es parte del proceso, pero le hacen actividades súper choras entonces yo quiero", señaló la influencer.

"Me dicen ‘hue… no tienes la necesidad de llevarla al jardín, no sé por qué chu… estás haciendo eso’, como que me critican", concluyó.