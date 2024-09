“Me puede traer lágrimas”: Angélica Sepúlveda anunció inesperado cambio de rubro - Chilevisión

En su cuenta de Instagram, la Fierecilla de Yungay agradeció a un amigo por apoyar a cumplir sus metas pendientes y que no se había atrevido a concretar hasta ahora.

Angélica Sepúlveda salió de Gran Hermano y desde entonces, no ha dejado de hacer cambios en su vida. En primera instancia, la Fierecilla de Yungay se hizo un cambio de look completamente renovado, y ahora incursionará en nuevos rubros.

A través de sus redes sociales, la ex chica reality anunció que volverá a vivir en Santiago, ya que tiene sueño por cumplir y esta vez ha decidido escuchar su voz interior: ingresará al mundo de la venta de contenido para adultos.

La radical nueva faceta de Angélica Sepúlveda

Tras una ajetreada semana, la ex participante de Gran Hermano Chile confesó en sus historias de Instagram que acaba de decidir "escuchar mi corazón y plantear mi futuro en un año más, y decidí volver a vivir en la capital y facturar", explicó.

En este sentido, agradeció a un íntimo amigo de ella por acompañarla en esta nueva etapa y animarla a seguir adelante, pese a las dudas que le puedan surgir en el camino.

"Les iré contando y mostrando todo el proceso de cambio. Estoy muy entusiasmada; mi gran amigo y hermano Aldo Rodríguez ha sido fundamental, me escucha y alienta que no retroceda y junte las lucas para mi sueño", aseguró Angélica sobre su ingreso, aparentemente a Onfayer.

Sin embargo, Sepúlveda fue transparente en los contras que puedes llegar a tener, aunque esto no la ha desanimado a jugársela de todas formas. "Un sueño que me puede traer lágrimas en el camino, pero algo en mi interior me dice que esta vez se cumplirá", confesó.