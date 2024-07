El tremendo reconocimiento que recibió Christell Rodríguez y que decidió mantener en reserva - Chilevisión

La artista que vive uno de sus mejores momentos gracias a su viral mundial Dubidubidu, ahora también es, oficialmente, fonoaudióloga. Junto con celebrar el título, reveló un merecido reconocimiento que obtuvo.

En medio de un exitoso año que la llevó a sonar en el mundo entero gracias a su hit "Dubidubidu", Christell Rodríguez anunció en redes sociales que esta semana se tituló como Fonoaudióloga.

"La fonoaudiología siempre será parte de mi vida", celebró en Instagram, junto con compartir fotografías con sus diplomas. "Y si puedo aportar en la promoción y en darle más visibilidad a la importante labor que realizamos, lo haré", complementó.

Entre los agradecimientos, la artista mencionó a "Dios por este logro", a su familia y a su "esposo, amigos, profesores y profesionales" que fueron su apoyo durante el proceso académico.

El inesperado reconocimiento que recibió Christell

Sin embargo, la ex Rojo no se fue con las manos vacías de la ceremonia, pues recibió a modo de sorpresa un reconocimiento al mejor promedio de su promoción. "No sabía que iban a hacer esa premimación, pensé que solo nos darían los títulos", comentó en Las Últimas Noticias.

Aún así, afirmó que preferiría no haberlo recibido. "Es que me da cosa", dijo. "Obviamente sé que son reconocimientos al esfuerzo. (...) Me da un poco de nervios estar en esa situación, porque creo que todos se esforzaron mucho", expresó.

A su vez, al ser consultada por el medio antes citado sobre el promedio final, solicitó mantenerlo en reserva por un humilde motivo: "No me gustaría que saliera publicado. Para mí es un orgullo haber finalizado tantos años de estudio de buena forma".

Reveló su infalible método de estudio en la universidad

Finalmente, cuando le pidieron revelar su método de estudio para tener buenas calificaciones, junto con "estudiar con anticipación y tomar muchos apuntes", desclasificó uno que funcionó en particular.

"Después de cada clase, me hacía resúmenes escritos de la misma clase. Entonces, al final terminaba armando un resumen grande que me lo leía hartas veces. Los escribía a mano, tenía muchos lápices para hacerlos y mientras los hacía también iba repasando", explicó.