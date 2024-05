¿Fama máxima? Christell fue reconocida en Corea del Sur y grabó video cantando su hit viral - Chilevisión

Christell Rodríguez se encontraba en medio de un paseo por Jeonju, en Corea del Sur, cuando tuvo un inesperado encuentro con niños. "No lo puedo creer", afirmó la joven durante un live.

Christell Rodríguez aterrizó esta semana en Corea del Sur, donde vivió una particular situación con un grupo de niños que cantaban su canción viral Dubidubidu.

El hecho ocurrió cuando la joven chilena estaba recorriendo un parque en Jeonju, donde se encontró a varios estudiantes que entonaron su popular tema.

Recordemos que, a más de 20 años de su estreno, la canción se popularizó en redes sociales al ser utilizada en un viral de TikTok protagonizado por un gato.

El tema generó un impacto inmediato en internet, tanto así que por unos días encabezó la lista de virales del momento en Spotify en Asia.

Christell compartió encuentro con niños en Corea

A través de su cuenta de Instagram, Christell hizo una transmisión en vivo para actualizar a sus seguidores sobre lo que estaba viviendo en el país asiático.

Sin embargo, no se esperaba que en medio del live, un grupo de pequeños estudiantes la reconocieron en la calle. "Chipi chipi, chapa chapa", comenzaron a cantar espontáneamente.

Ante esto, la cantante se emocionó y le pidió a los niños grabar este momento para sus redes sociales.

"Procede a llorar", bromeó Rodríguez después de registrar el video. "Esto pasó, no lo puedo creer, ¿qué me decí?", señaló después.

"Ellos nos pidieron foto hace un rato, les mostré la canción y les dije que yo la cantaba. Me creyeron al tiro, en cambio allá en Chile los niños no me creen cuando les digo", señaló.

Revisa el momento acá: