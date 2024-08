Tras rumores de “abandono”: Mónica se reencontró con Hans en el cumpleaños de Trini - Chilevisión

Los ex jugadores de Gran Hermano Chile mostraron que la amistad ha continuado fuera del encierro y disfrutaron de una íntima velada de festejo.

Tras varios meses alejados en redes sociales, Mónica Ramos y Hans Valdés se reencontraron en público y posaron más juntos que nunca.

Los ex Gran Hermano se juntaron en medio de la celebración del cumpleaños de Trinidad Cerda, con quien también compartieron en el encierro.

El encargado de compartir detalles del encuentro fue el joven, quien usó su cuenta de Instagram para registrar el instante, confirmando que la amistad y el cariño continúa.

En las imágenes, Hans Valdés posó cariñosamente junto a la fesejada y la histórica jugadora de Gran Hermano, mientras compartían de una velada con música y sushi.

Rumores de "abandono" a la señora Mónica

El mes pasado Hans Valdés salió al paso por los rumores de un supuesto “abandono” de su parte hacia la señora Mónica, a raíz de declaraciones de Ariel Wuth, quien deslizó que había surgido distancia entre los participantes.

El joven desmintió los dichos de su ex compañero y dejó en claro que seguía siendo parte de la vida de la feriante.

“Yo tengo mi vida y si quiero la muestro y si quiero, no. No tengo por qué mostrar cada vez que nos vemos con la Moni. El cariño que le tengo a la Moni no tengo por qué mostrárselo a ustedes, simple“, expresó en esa oportunidad.

