La dura respuesta de Hans Valdés ante rumores de “abandono” a señora Mónica - Chilevisión

Luego de que el ex jugador de Gran Hermano, Ariel Wuth, hablara sobre la relación de sus compañeros con Mónica Ramos, Hans decidió aclarar posibles confusiones en torno a su amistad fuera de la casa más famosa del mundo.

Ante la llegada de Gran Hermano 2, comenzaron a surgir dudas sobre si sigue o no la amistad entre los participantes de la primera versión chilena de la casa más famosa del mundo.

En este sentido, tras consultarle a Ariel Wuth sobre los rumores de que los ex jugadores habrían "abandonado" a Mónica Ramos, el más cercano a ella, Hans Valdés, decidió desmentir los falsos comentarios.

Mediante sus redes sociales, el futbolista aclaró cualquier duda sobre su actual relación con Mónica, con quien creó una gran amistad al interior del reality show durante el 2023.

¿Qué respondió Hans Valdés sobre su amistad con Mónica?

"Mira que ahora, ¿tengo que publicar todo lo que hago? En que mundo estamos, Dios mío", partió diciendo el ex participante de Gran Hermano Chile tras los rumores sobre su relación con los otros ex jugadores.

"Yo tengo mi vida y si quiero la muestro y si quiero, no. No tengo por qué mostrar cada vez que nos vemos con la Moni. El cariño que le tengo a la Moni no tengo por qué mostrárselo a ustedes, simple", dio a conocer a través de una historia en su Instagram.

Al parecer molesto con la situación, cerró diciendo: "No pa' la tele. Jamás la he dejado abandonada porque conmigo se ha portado demasiado bien y la quiero. Por eso siempre traté de ser un loco diferente y no aparentar nada por una pantalla. Porque, sea como sea, van a hablar de uno y sin saber realmente cómo eres de corazón".

Revisa aquí la historia de Instagram de Hans: