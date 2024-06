Señora Mónica obtuvo importante reconocimiento internacional: Le ganó el título a celebridad - Chilevisión

La ex participante de Gran Hermano Chile fue reconocida en los Big Brothers Awards que se realizaron en Ámsterdam,

La ex participante de Gran Hermano Chile, Mónica Ramos, obtuvo un importante reconocimiento internacional: Ganó el premio a la Abuela más Estilosa.

Esto, en el contexto de los Big Brother Awards, que se realizaron en la casa central del reality en Ámsterdam.

¿Cuál fue el premio que ganó Mónica Ramos?

Mónica, la participante más longeva que ha pasado por el reality a nivel mundial, fue reconocida como la "Abuela más Estilosa".

La mujer de 78 años actualmente le ganó el título a Sharon Osbourne (71), la esposa de Ozzy Osbourse que estuvo ocho días en Celebrity Big Brother UK.

Al respecto, Ramos dijo a LUN que "no puedo creer que le gané a ella, me parece maravilloso, significa que también se premia a la gente sencilla".

"Me siento elogiada, me siento bien de haber representado a las personas de mi edad y en mi condición de trabajadora como colera en la feria donde llevo 40 años", continuó.

En esa línea, indicó que "me siento orgullosa de haber hecho eso en el reality". "Yo sigo con mi pelo morado y eso no va a cambiar, y soy artesa para vestirme", continuó.

"Siempre he tejido, no toda mi ropa, pero aunque sea muy elegante la ocasión yo trato de ir como soy, no representar algo", cerró.

Por su parte Carlos Valencia, productor ejecutivo del programa chileno que viajó hasta Ámsterdam, comentó que "se galardonó al personaje más fashion y más querido, y a los finalistas llegó la señora Mónica con una participante mayor de Reino Unido, y ganó".

"Es un premio simbólico, ella es el personaje anónimo más longevo que ha estado en un Gran Hermano a nivel mundial. Estuvo 12 semana, siempre con una buena actitud, su salud incólume y nunca dio una excusa", expreó sobre Ramos.