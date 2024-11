Kurt Carrera reveló por qué no estuvo en el retorno de El Muro en la Teletón - Chilevisión

El extinto segmento de Morandé con Compañía tuvo su reencuentro durante un sketch en la Teletón 2024.

Kurt Carrera confesó la verdadera razón por la que no participó en el segmento de El Muro que se presentó en la Teletón.

Cabe recordar que, hace algunos días, María José Quiroz reveló haber sido excluida de la presentación debido a antiguas rencillas con Toto Acuña y Belén Mora.

Kurt Carrera reveló la razón de su ausencia en El Muro

Tras ser consultado por Tevex, el actor confirmó que fue convocado por Beto Espinoza para participar del sketch en la cruzada solidaria.

"En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo", aseveró, cuestionando el rol de Espinoza.

Por otro lado, el intérprete del pájaro Tutu-Tutu sostuvo que le había parecido injusto dejar a Quiroz fuera del proyecto debido a sus conflictos con el matrimonio que salió del programa de humor.

"Beto me llama y me dice 'Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir'. Yo le dije 'vamos, maravilloso, ¿cómo no estaría?'. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora", comentó al medio.

Es por esta razón que Carrera afirma que se bajó del proyecto. "Considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además María José es muy talentosa", aseguró.