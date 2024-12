“Tengo que soltar”: El “sufrimiento” de Nicole Pérez por aventurado paso de su hija con el pololo - Chilevisión

La ex integrante de programas como Mekano y Yingo no pudo evitar las lágrimas tras dejar a su hija Isidora en el aeropuerto. "No hace bien estar siempre tan aprensiva", reflexionó.

Nicole Pérez, la recordada ex integrante de Mekano, manifestó angustia por las primeras vacaciones de su hija.

Isidora, de 19 años, aprovechó las ofertas del Black Friday y compró pasajes para ir a Brasil sólo en compañía de su pololo.

El "sufrimiento" de Nicole Pérez por vacaciones de su hija de 19 años

"Fue de un día para otro", dijo Nicole, quien también se hizo conocida por su clásico personaje de "Doctora Cahuín" en Mekano y "Jei Lo" en Yingo.

La hija de la ex figura televisiva se trasladó a tierras brasileñas este lunes y Nicole contó cómo enfrentó esta nueva realidad. "La Isi está trabajando con sus redes sociales, con marcas, y le pagan, tiene eventos, ha hecho sus luquitas", destacó la madre.

"Entonces, yo no me metí en nada y no le aporté nada. Ella pagó todo e hizo canjes, es muy movida", agregó.

Pérez indicó que "me pone orgullosa que a ella se le mete algo en la cabeza y lo logra. Es parecida a mí y al papá. No hemos hecho mal trabajo".

Consultada sobre cuál fue su primera impresión al enterarse de este viaje, Nicole respondió: "Respiré profundo y pensé: tengo que soltar, tengo que soltar".

En ese sentido, explicó que gracias la reciente participación de Isidora en el concurso Miss Mundo Chile y diversos trabajos "empezó a salir del cascarón".

"A uno como mamá le duele la guata, piensas 'no voy a estar ahí si le pasa algo, no voy a estar para decirle que se mida la glicemia", afirmó la ex Mekano, recordando el diagnóstico de diabetes de su hija.

Asimismo, reveló que no pudo evitar las lágrimas tras acompañar a la joven en el aeropuerto: "La Isi esperaba que yo llorara, me decía: 'vas a llorar', porque yo soy llorona y le dije 'nooo'. Me aguanté, respiré profundo y cuando se fue, me puse a llorar, pero como tres lagrimones nomás".

"Estoy en un proceso de soltar, porque no hace bien estar siempre tan aprensiva con los hijos", cerró Nicole.