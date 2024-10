Tanza Varela confirmó su embarazo pese a diagnóstico: “Decidí tener esta guagua sin miedo” - Chilevisión

La ex chica reality perdió a su hija Rosa en 2022 y fue diagnosticada con una condición que hacía más difícil dar a luz a un bebé, sin embargo, en medio de sus 16 semanas de gestación anunció su retorno a Chile.

Tanza Varela confirmó que se encuentra embarazada y reveló todos los detalles sobre el difícil proceso que ha atravesado para poder tener hijos con su esposo, el director de cine, Matías Bize.

La ex chica reality tiene 16 semanas de gestación y aunque el bebé nacerá en México, donde actualmente vive, planea volver a Chile en 2025 para que sus hijos tengan contacto constante con las familias de ambos a medida que crecen.

Tanza Varela confirmó su embarazo

"Al principio fue de más temor, pero luego del caos me relajé y decidí tener esta guagua sin miedo", señaló Varela a LUN, luego de explicar que la pérdida de Rosa se generó por una bacteria abortiva, y posteriormente fue diagnosticada con incompetencia cervical.

Para poder llevar este embarazo a término, Tanza tuvo que realizarse un cerclaje, una intervención quirúrgica donde se sutura el cuello del útero y aunque en un principio se negó a la idea, se realizó el procedimiento y salió muy bien.

"Cuando me avisaron (el diagnóstico) llegué a la casa muy enojada, me preguntaba ¿Cómo es posible que tenga que hacerme esto y me cueste tanto traer niños al mundo?", confesó Tanza, quien además es madre de Diego, de 8 años.

A pesar de que la confirmación del embarazo revivió el miedo por la pérdida de Rosa, Tanza confesó: "Yo he tenido una conexión con esta guagua muy heavy. Ya nos avisaron que es hombre, pero hace un mes soñé que era hombre".

Asimismo, reveló que tuvo el presentimiento de que no iba a conocer a su hija en su anterior embarazo y luego de haber atravesado ese complejo momento junto a su esposo solos en México, tomaron la decisión de retornar a Chile en 2025.

Finalmente, Tanza admitió que no se cierra a la opción de volver a trabajar en televisión, siempre y cuando sean proyectos que tengan un horario definido y que no involucren tanta exposición como en un reality para poder cuidar de su familia.

