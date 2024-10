Recordada ex chica reality reveló que está embarazada: Será sometida a intervención por complicaciones - Chilevisión

Tanza Varela, quien fue uno de los personajes del espectáculo más mediáticos de la década pasada, anunció que está esperando una guagua de su pareja, Matías Bize.

Este martes, Tanza Varela sorprendió con una alegre noticia y dio a conocer en sus redes sociales que se encuentra embarazada de su pareja, el cineasta Matías Bize.

Pese al emocionante anuncio, informó que sufrió algunas complicaciones y que esta misma jornada tendrá que ser sometida a una delicada invertención.

“Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan. Hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”, escribió la ex chica reality en Instagram.

También recordó un doloroso episodio que enfrentó hace dos años, al perder su primera guaguita: “Aunque yo ya había decidido no tener más hijos, pues eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”.

“Ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino. Sin embargo, las cosas no han sido como lo esperábamos”, reveló en la publicación.

“Cuando me enteré de este embarazo me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo. Quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mí traer hijos al mundo”, recordó.

