“No tengo aún el valor de hacerlo...”: Cata Pulido se sinceró a un mes de la muerte de su hijo - Chilevisión

La actriz había compartido una publicación para conmemorar a su hijo Sasha, sin embargo, horas más tarde ofreció disculpas a sus seguidores por no responder a sus mensajes y se sinceró sobre su proceso de duelo.

Este sábado, Catalina Pulido se sinceró con sus seguidores de Instagram sobre el proceso de duelo que lleva a un mes de la muerte de su hijo, Sasha.

La actriz había compartido una publicación en su honor durante la mañana, acompañada de una emotiva canción que reflejaba los últimos momentos que pasó junto a su hijo, sin embargo, luego ofreció disculpas a sus seguidores.

Catalina Pulido se sinceró a un mes de la muerte de Sasha

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Pulido señaló: "Ha pasado un mes. Aún no leo el libro de condolencias ni las tarjetas de las flores que llegaron a la iglesia".

En esa misma línea, agregó: "Ofrezco disculpas por no responder a todos los mensajes, cartas, flores y maravillosa energía que nos han mandado. No tengo aún el valor de hacerlo. Soy valiente en muchas cosas, pero esta es la única que no he sabido afrontar valientemente".

Pulido agradeció en especial a aquellas personas que no conocía por las muestras de cariño que le han brindado, destacando "la inconmesurable empatía y el amor que me han mandado".

Asimismo, confesó: "Ocupo la energía en sobrevivir cada día, por mi otro cachorro y mi familia. Gracias infinitas a todos por cada gramo de energía positiva. No saben lo que me ha beneficiado".

Finalmente, Catalina también agradeció las muestras de cariño que ha recibido León, su hijo menor, quien actualmente se encuentra viviendo solo en Canadá, donde comenzó una nueva vida meses antes del fallecimiento de su hermano, Sasha.