“Soy más poderosa”: Carla Jara reveló detalles de su viaje a Brasil junto a su hijo - Chilevisión

La actriz llegó hasta la ciudad de Sao Paulo junto a su hijo Mariano y su hermana Valentina a peticion de la artista colombiana, quien pidió conocerla a raiz de la videollamada que se viralizó durante su concierto en Chile.

El viaje de Carla Jara para conocer a Karol G

"Este viaje me pilla en un momento súper bueno, yo creo. Estoy bien, estoy tranquila. Me encanta poder viajar con Mariano, poder disfrutar de estos días de mami-hijo que además es el fin de semana de la madre", señaló Jara a LUN.

En esa misma línea, aseguró que tras la entrevista de Francisco Kaminski en Podemos Hablar está "en un momento lindo, en un momento de renacer, de descubrimiento, de aprovechar cada regalo que me da la vida y de disfrutar el día a día. Al final creo que eso es lo más importante", afirmó.

Respecto de la invitación a Brasil, confesó: "Creo que era importante un poco salir, no sé si necesariamente de Chile, pero como salir de la casa, salir de ese día a día que uno está viviendo. Esto fue como un regalo, cayó del cielo porque ha sido bonito, ha estado entretenido y lleno de gente super buena onda".

Además, Carla Jara aprovechó la instancia para aconsejar a otras personas que estén atravesando procesos de separación matrimonial o de pareja: "Sí se puede, claro que se puede. No es fácil y a algunas personas les cuesta más que a otras, pero la vida me ha enseñado a ser fuerte y creo que desde que tengo hijo soy más poderosa. Lo que no te mata te hace más fuerte, dicen por ahí. Así que en eso estoy", comentó.

Respecto de la relación con su hijo Mariano, confesó: "Creo que tengo lo más importante que es un hijo y uno con un hijo, si bien debe buscar contención, tampoco se puede echar a morir, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir llevándolo al colegio, hay que seguir yendo al super, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo la vida".

Finalmente, Jara aseguró que ha estado disfrutando al máximo estos días en Brasil, recorriendo lugares turísticos junto a su hijo y hermana e incluso confesó que durante las celebraciones de Año Nuevo había manifestado muchos viajes, por lo que espera cumplirlos durante los meses venideros.