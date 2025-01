Selena Gómez publica desgarrador video de disculpas a México: “No sé qué hacer” - Chilevisión

La cantante y actriz compartió un video en el que se muestra visiblemente afectada por la crisis migratoria en Estados Unidos. Tras recibir críticas, eliminó la publicación.

Selena Gómez, de ascendencia mexicana, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que expresó su angustia por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos tras el inicio de mandato de Donald Trump.

Entre lágrimas, la artista lamentó la situación y manifestó su impotencia al respecto.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños… No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, expresó con la voz entrecortada.

Eliminación del video y respuesta a las críticas

Si bien el mensaje de Selena Gómez generó apoyo por parte de sus seguidores, también recibió críticas de quienes consideraron inapropiado su pronunciamiento. Ante la controversia, la artista decidió eliminar el video de su perfil.

Más tarde, en una historia de Instagram, respondió con un mensaje breve pero contundente: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”, sugiriendo su frustración ante la reacción negativa que recibió pero también fue elimado de su perfl.

Las declaraciones de Gómez llegan en un momento crítico para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Recientemente, una redada migratoria a nivel nacional resultó en la detención de casi mil personas, convirtiéndose en una de las acciones más agresivas en materia de deportaciones en los últimos años.