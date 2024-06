Los descargos de Sebastián Eyzaguirre tras ser sentenciado por maltrato: “Distorsionan un fallo” - Chilevisión

Este viernes, Sebastián Eyzaguirre lanzó sus descargos contra la prensa tras ser sentenciado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo por maltrato habitual en contra de su ex pareja.

El periodista escribió un extenso mensaje en redes sociales, el que posteriormente editó y luego desactivó los comentarios en la publicación para todos sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Eyzaguirre publicó un video cuya descripción señalaba: "¡No mientan más! En una demostración más de su mala leche, ignorancia o todo junto".

En esa misma línea, agregó: "¡Los medios octubristas y protectores de la dinastía Hermosilla distorsionan un fallo y le hacen creer a la gente casi como si me hubieran mandado a Guantánamo. Firmaré y además, apelaremos. ¡Ojalá el odio y el resentimiento se les pase algún día y apliquen el rigor mínimo, mentirosos!".

Posteriormente, el periodista desactivó los comentarios en la publicación y editó el escrito para reeemplazarlo por: "¡No mientan más!", y entregó nuevos detalles sobre las decisiones que tomará tras el fallo del tribunal.

"Fui absuelto en dos de los delitos que se me imputaban y condenado en el otro. La sentencia de la jueza dice que en 300 días, por ende, una vez al mes, tengo que ir a poner mi firma, es eso", expresó el periodista.

Por otra parte, Eyzaguirre añadió: "Mandarle un beso grande a la gente que me ha seguido apoyando, decirles que incluso en lo que sí fui imputado vamos a aplicar todavía la etapa procesal que tenemos por delante".

Finalmente, el ex notero concluyó: "Decirle a la gente que me quiere, que me apoya, que me cree, que muy pronto tendrán novedades y vamos a hablar largo y tendido de esto, daré mi versión, y a la que no y estaba esperando otra cosa, nada, bueno, habrá otra ocasión".

Revisa la publicación de Instagram: