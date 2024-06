Sebastián Eyzaguirre habló tras ser declarado culpable de maltrato habitual a ex pareja - Chilevisión

El ex conductor de televisión fue condenado por maltrato habituales en contra de su ex pareja y acudió a sus redes sociales para referirse al juicio.

El ex conductor de televisión Sebastián Eyzaguirre acudió a sus redes sociales para contar su versión, tras ser declarado culpable de maltrato habitual contra su ex pareja por hechos ocurridos en 2020.

A través de dos videos en Instagram, Eyzaguirre comenzó diciendo que "durante 4 años no he dicho una palabra sobre lo que me voy a referir".

Sebastián Eyzaguirre habla tras ser declarado culpable

Si bien Eyzaguirre fue imputado por tres delitos, fue declarado culpable por el de maltrato habitual contra su ex pareja, aunque negó haberlos realizado.

"Después de haber sido imputado por tres delitos que jamás he cometido, fui condenado por uno de estos tres delitos", indicó.

"Evaluaré las instancias legales que aún tengo para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia", adviritó.

"Yo nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer. Yo nunca viví con esta señora en mi casa", fueron parte de sus declaraciones.