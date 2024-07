Viuda de Roberto Bruce y Daniela Kirberg confesaron qué las hace sentir malas madres - Chilevisión

La dupla estrenó su podcast "Ella, la mala madre", donde derriban las imposiciones de las redes sociales en torno a la maternidad y se sinceran en torno a su forma de criar.

Daniela Kirberg y Andrea Sanhueza, viuda del periodista Roberto Bruce, revelaron cuáles son las cosas que las hacen sentir como "malas madres".

Esto se debe a que la dupla se unió para crear un podcast en Spotify llamado Ella, la mala madre, cuyo primer capítulo ya fue estrenado y bien recibido por el público.

Sanhueza confesó a LUN: "Me he sentido súper mala madre de repente. De partida tengo dos hijas que son seres pensantes que yo misma he educado así. Eso hace que ellas me estén interpelando todo el tiempo y me digan lo que no les parece".

Se trata de Martina (21) y Rafaela (16), sin embargo, Andrea admitió que "me encanta que sean así. Cuando los niños son chicos hay que poner límites, pero cuando son grandes te hacen cuestionarte. Me he equivocado no una, sino mil veces".

VER MÁS SOBRE ANDREA SANHUEZA

Andrea también se sinceró sobre cómo ha enfrentado la maternidad desde el fallecimiento de Roberto Bruce y confesó: "He criado sola desde que falleció Roberto hace 12 años y ahora tengo dos hijas adolescentes, que ha sido dificil criar".

Por su parte, Daniela Kirberg, quien tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Julián Elfenbein aseguró: "Todas nos hemos sentido malas madres en distintos momentos de la vida. Lo bueno es que si te lo cuestionas es porque quieres mejorar".

Finalmente, ambas señalaron en que una crianza responsable implica respetar los tiempos de cada madre, preocupándose del bienestar emocional y acoplándose a cada situación familiar.

Revisa la publicación de Instagram: