Sandy Boquita arremetió contra Lola Melnyck por dichos sobre Chile: “Se notan los aires de grandeza” - Chilevisión

La actual empresaria decidió responder los dichos de la ucraniana y salió en defensa de Ernesto Belloni, a quien había tachado de "decadente". "Chile te dio de comer", fue parte de lo que le dijo.

A raíz de las fuertes declaraciones emitidas por Lola Melnyck en contra del comediante Ernesto Belloni y su paso por Chile, Sandy Staniscia, más conocida como Sandy Boquita, decidió salir en defensa del aludido y del resto del país.

Analizando los dichos de la ucraniana, quien tachó a Belloni de "decadente", la trasandina arremetió en su contra.

¿Qué dijo Sandy Boquita sobre Lola Melnyck?

En su participación en el programa Que te lo digo de Zona Latina, la actual empresaria estética acusó a la ex Morandé con Compañía de estar "ninguneando a Ernesto Belloni", asegurando que el comediante "es mucho más rostro que ella acá en Chile, con más carrera".

En ese sentido, hizo referencia a este "ninguneo" y expuso que "no tiene nada de malo cuando uno trabaja en un bar, haciendo un evento, limpiando el baño, lo que sea. Ninguna carrera es menor. Ahí se nota los aires de grandeza que tiene".

Por último, la emplazó por sus dichos contra todo el país. "Agradece que Chile te dio de comer, y como extranjera (...) Pase lo que pase, uno no puede matar al lugar y a la gente que le dio de comer. Solamente eso", señaló la argentina.

"Como extranjera, yo puedo tener cualquier problema con los chilenos, con Chile el día de mañana, me voy, pero acá la pasé bien y me mataron el hambre, entonces no puedo hablar mal del país", sentenció Sandy.