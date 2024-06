Lola Melnyck respondió con todo tras los dichos de Ernesto Belloni: “Decadente” - Chilevisión

Belloni aseguró que Melnyck quería relacionarse con la alta sociedad en Chile y no pudo, catalogando su paso por la televisión como "una carrera más bien de polémicas, más que de talento" y Melnyck respondió con todo.

Lola Melnyck arremetió con todo en contra de Ernesto Belloni, luego de que él mencionara en Contigo en la Mañana que la modelo ucraniana esperaba relacionarse con la alta sociedad chilena y no pudo lograrlo.

El comediante analizó los dichos de Melnyck, que durante las últimas semanas ha insultado tanto al país como a sus ciudadanos y señaló: "Hizo una carrera más bien de polémicas, más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho".

La potente respuesta de Lola Melnyck a Ernesto Belloni

En esa misma línea, la bailarina ucraniana respondió con todo a través de su cuenta de Instagram y declaró: "Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona, vertidas ayer en un matinal o algo así".

Además agregó: "Y supe que hasta un comediante decadente, al cual yo casi ni le dirigía una palabra y sólo lo saludaba por educación porque no lo consideraba, ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación".

Lola no se guardó nada e indicó que los dichos de Belloni se deben a que "él debe tener cuentas para pagar. Espero que esto le rinda algún show en los bares a los que él está acostumbrado".

Finalmente, decidió decir explícitamente para quién iban dirigidos sus dichos: "Para los que me están preguntando a quién me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni".

