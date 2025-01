¿Romance entre Emilia Dides y William Levy? La verdadera historia de su relación - Chilevisión

La Miss Chile y el modelo actor y modelo llevan varios meses protagonizando intensos coqueteos a través de las redes sociales, aunque no han revelado detalles de su cercanía.

Emilia Dides atraviesa un gran momento luego de la popularidad que alcanzó en su paso por el Miss Universo, donde robó miradas y al parecer también el corazón de William Levy.

El actor y modelo cubanoestadounidense ha protagonizado un intenso coqueteo con la cantante a través de redes sociales, lo que encendió rumores de un posible romance.

La historia de los coqueteos

Los rumores de romance comenzaron cuando la ex Rojo estaba participando en el certamen de belleza donde representó a Chile.

Ahí realizó una transmisión en vivo en redes sociales junto a Miss Argentina, Magalí Benejam, quien le preguntó sobre la persona más famosa que la seguía en redes sociales.

“Creo que la persona que más seguidores tiene, que me sigue, es mi hombre, que todavía no es mi hombre, pero… William Levy”, respondió Emilia Dides.

Incluso en esa oportunidad adelantó que “probablemente nos conozcamos pronto y me llama bastante la atención conocerlo y saber qué tal ese hombre”.

La relación de Emilia Dides y William Levy

A partir de entonces continuaron los coqueteos y me gusta en diferentes publicaciones de Instagram, y en cuanto a la comunicación que mantienen la joven de 25 reconoció que “hablamos mucho“.

Eso sí, hace poco Emilia Dides se confesó con Pamela Díaz sobre su vínculo con el conocido modelo y jugó al misterio con su descripción: “Mi amiguito. ¡Llamémoslo po'! (...) Me cae increíble, no, él me cae súper bien. Es amigo“.

Hay que señalar que asta el momento no existe información confirmada sobre un romance, pero los dos se muestran juguetones en sus interacciones.