Roberto Nicolini salió en defensa de Yolanda Carmín tras fallida rutina en Olmué: “No seamos tan...” - Chilevisión

Este domingo Roberto Nicolini salió a la defensa de Yolanda Carmín, luego de una fracasada rutina de humor en el Festival de Olmué.

A través de Facebook, el actor y animador le entregó unas palabras de apoyo a la humorista, señalando que a él sí le gustó la propuesta de Carmín.

"Asumo -y con orgullo- ser de la vieja escuela. Entiendo que Yolanda Carmin es muy efectiva en bares, teatros y pubs, pero otra vez queda de manifiesto la ausencia de Directores o Productores Artísticos que trabajen para contextualizar en el lugar y sacar el máximo partido al artista", empezó relatando Nicolini.

"A Yolanda le hizo falta un Productor artístico aliado. Aflojó en el ritmo y se produjo una grieta. A mí me gustó. Le habría sugerido aclarar y rematar en análisis de cada canción y para nada hacer los temas completos... Y no pretender convencer a los que no iban a enganchar con la propuesta", agregó.

"Otra sugerencia sería no usar pistas pre grabadas de karaoke porque da sensación de sonido enlatado. Yolanda tiene un caudal impresionante de una voz hermosa y un talento que se potenciaría mejor con músicos en vivo o la misma orquesta del festival", señaló el presentador.

Por otra parte, el actor también destacó que: "Es una lástima que los humoristas prefieran llamarse comediantes por querer referirse más a situaciones que al chiste en el estilo clásico".

"El humor es un género muy difícil, larga vida a Yolanda Carmín en su carrera y no seamos tan lapidarios", finalizó.