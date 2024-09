"¿Qué esperabai'?": Revelan respuesta de Eduardo Bonvallet tras supuesta infidelidad de Jorge Valdivia a su hija en desconocido pololeo

La actual concejala de la comuna de Ñuñoa estuvo invitada en un programa de televisión y manifestó que fue pareja del Mago cuando este jugaba en Universidad de Concepción (2003).

Daniela Bonvallet, hija de Eduardo Bonvallet, ex futbolista y comunicador, reveló un desconocido pololeo con un reconocido futbolista: Jorge Valdivia.

La actual concejala de Ñuñoa estuvo invitada al programa "Todo va a estar bien" de Via X, y confesó que fue pareja del Mago cuando este jugaba en Universidad de Concepción (2003).

"Fue un pololeo de cuatro o seis meses. Yo tenía una amiga que pololeaba con un niño de la Universidad de Concepción, y yo le dije ‘consígueme un 10′, pero era una talla", partió declarando.

"Pinchamos y me pidió pololeo por un altoparlante de un bar. Agarra el micrófono y me pide pololeo, ahí baja y yo le digo 'sí, claro'", agregó.

Eduardo Bonvallet y el pololeo de su hija con Jorge Valdivia

Daniel Bonvallet también contó que su padre se enteró de esta relación y llamó a Valdivia para saber si era verdad, pero lo hizo cuando estaba al aire durante su programa radial.

La concejala manifestó que Valdivia le confirmó a Eduardo Bonvallet el pololeo: "Mi papá le dijo ‘pórtate bien’. Después lo conoció, se saludaron de beso en la mejilla. Mi papá lo saludó sabiendo lo que iba a ser, lo saludó casi como si estuviera saludando a Messi... Aunque terminamos, siempre le tuvo cariño a Jorge".

Sin embargo y a pesar de la advertencia de Bonvallet, Valdivia no se habría portado nada bien, ya que el fin de la relación se habría producido por una supuesta infidelidad del futbolista.

"Fue difícil, porque encontrar a alguien en un engaño, es fuerte. Él estaba en su casa, yo llegué en un mal momento, donde no tenía que llegar. Le dije a mi viejo y me dijo: '¿qué esperabai? Si es futbolista, además tiene cuatro o cinco años menos que tú. Después se va a buscar una más joven, es un futbolista'. Me retó a mí", contó.