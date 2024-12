¿Respuesta para Íñigo? Eskarcita causó revuelo con polémica publicación en redes sociales - Chilevisión

La publicación llega tras las declaraciones de íñigo, quien cerró las puertas a una reconciliación entre él y Eskarcita, además de acusar "aprovechamiento" por parte de personas ajenas a su relación.

Este martes Eskarcita encendió las alarmas al publicar una controversial historia en su cuenta de Instagram, que generó una ola de especulaciones sobre una posible respuesta a los dichos de Íñigo López.

El ex jugador de Gran Hermano había asegurado en una reciente entrevista que no existía posibilidad de retomar una relación con Eskarcita: "Ya fue, ya está atrás. No volvería a tener algo con ella ni nada. Ella yo creo que tampoco, así que cada uno por su lado".

¿Eskarcita respondió a los dichos de Íñigo?

Las declaraciones del influencer se hicieron virales rápidamente por lo que este martes, Eskarcita publicó una selfie en sus historias de Instagram.

La fotografía iba acompañada con la canción "Cora Roto" de Pablo Chill-e y Pailita, la cual dice: "Que te vaya bien y sin que me menciones. Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones, que la vida te llene de bendiciones".

Finalmente, cabe destacar que los dichos de López causaron revuelo porque, además de cerrar las puertas a un romance, acusó "aprovechamientos" por parte de personas que no eran cercanas, viéndose frustradas ciertas oportunidades laborales, indicó en una entrevista.

Revisa la publicación de Instagram: